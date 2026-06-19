【ペルソナ6】 発売日・価格：未定 アトラスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Windows、Steam）用RPG「ペルソナ6」ストアページを公開した。 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」で発表されたシリーズ最新作「ペルソナ6」。公式ティザーサイトとMicrosoft Storeの商品ページに続き、今回はPSストアとSteamでのページが公開された。