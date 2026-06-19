「”テレビで洋画を楽しむ文化”を何があっても守り続けていく」「『映画ってこんなに楽しいんだ』という興奮を全力で届けるのが僕たちの使命」番組プロデューサー、「午後ロー」への思いを新たに テレ東で毎週月曜～金曜午後1:40より放送している映画番組「午後のロードショー」が、一般社団法人外国映画輸入配給協会が主催、“外国映画文化、芸術の振興に寄与した人物や団体に贈られる”