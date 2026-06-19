AOKIが展開する「ORIHICA」は、脚をまっすぐ長く見せるシルエットが特徴の「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズから、夏モデル「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy」の新シルエットとしてワイドタイプを発売した。「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズ同シリーズは、高めに設定されたウエストや膝の位置による美シルエットに加え、縦横に伸びる高いストレッチ性や、自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能を備えている。夏モデルの