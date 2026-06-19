男子ゴルフの今季メジャー第３戦「全米オープン」初日（１８日＝日本時間１９日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズＧＣ＝パー７０）、濃霧による中断の影響で日没サスペンデットとなり、一部選手はホールできなかった。松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は１５番を終えて３バーディー、４ボギーの１オーバーとし、暫定２９位だった。松山は１番パー４をボギーとすると、３番、４番で連続ボギーといきなり３つスコア