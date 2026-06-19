持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月18日より、エリア限定6月新商品のTVCM『550(ゴーゴー)ランチ&ミニ冷やしわかめうどん』篇を、九州・山陰・山口エリア限定で順次放映している。ほっともっと、九州・山陰・山口エリア限定「550ランチシリーズ」「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」は、10時〜14時のランチタイム限定でお得な価格で楽しめる九州・山陰・山口エリア限定シリーズで、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天