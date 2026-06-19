球団発表日本ハムは19日、育成選手の松岡洸希投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は「93」。松岡は桶川西高（埼玉）、BCリーグ・埼玉を経て2019年ドラフト3位指名で西武に入団した。その後、2022年12月に行われた第1回現役ドラフトで日本ハムに移籍。2023年オフに育成契約となり、2024年オフは自由契約後に再契約を結んだ。昨年3月に支配下復帰を果たし、1軍で3登板、2軍戦で22試合に投げるも戦力外通告を受けた