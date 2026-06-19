北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、地元カナダが6-0で勝利した。カナダのマーシュ監督は試合後、敵将ロペテギ監督と挨拶した場面で険悪なムードを見せていた中で、会見では記者からの質問を一蹴した。ボスニア・ヘルツェゴビナとの初戦を1-1で引き分けたカナダは、前半30分までに2点のリードを奪う幸先