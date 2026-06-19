北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、後半にカナダのMFコネ選手がカタールMFマティボとの接触で負傷。大怪我を負ったとみられ、会場は騒然となった。怪我を負わせる形となったMFマティボは試合後、カナダのロッカールームを訪れ、謝罪したという。後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックル