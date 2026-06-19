赤ちゃんを寝かしつけた後、なかなか身動きが取れなくなる――。 【写真】すっかり安心しきって眠る赤ちゃんが可愛すぎます そんな育児中ならではの“あるある”が、Threadsで話題を集めている。 仰向けのお母さんのお腹の上に、体をぴったり預けながらぐっすり眠っている赤ちゃん。ベッドへ降ろすと起きてしまうため、毎日のようにこの状態で寝かしつけをしているのだそう。 育児経験のあるユ&#