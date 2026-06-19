ウズベキスタン代表が試合後のロッカールームを公開北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日に大会7日目を迎え、グループKのウズベキスタン代表とコロンビア代表の試合がメキシコのエスタディオ・アステカで行われ、コロンビアが3-1で勝利を収めた。試合後、初出場となったウズベキスタン代表の公式SNSが公開した写真に「心を掴まれた」と反響が寄せられている。試合は前半40分にコロンビアに先制点を許し、0-1のビハイ