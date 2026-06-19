メキシコ代表が2連勝でベスト32を決めたメキシコ代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループA第2戦で韓国代表と対戦し、1-0で勝利した。2連勝で決勝トーナメント進出を決めた試合後、ハビエル・アギーレ監督が「いい試合ではなかったが、相手も我々に多くをさせてくれなかった」と振り返った。両チームともに慎重な戦いを見せた試合は、0-0で迎えた後半5分にスコアが動く。韓国のGKキム・スンギュが浮き球