メキシコ代表が2連勝メキシコ代表は現地時間6月19日、ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦で韓国代表と対戦し、1-0で勝利した。全チームを通じて一番乗りで決勝トーナメント進出を決めたものの、英紙「ガーディアン」はこの一戦について「美しいものではなかった」と報じている。両チームともに慎重な戦いを見せた試合は、0-0で迎えた後半5分にスコアが動く。韓国のGKキム・スンギュが浮き球を処理しようと飛び出した