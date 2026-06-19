ソン・フンミンは後半途中で交代北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。エースのFWソン・フンミンは後半途中で交代。ベンチでの姿がフォーカスされた。試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半はシュートわずか2本にとどまった。そのなかで後半5分、ゴール前のハイボー