フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１９日、北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が試合地のメキシコ・モンテレイへ移動したことを報じた。モンテレイでは同局の原田葵アナがリポート。スタジオでＭＣの「バナナマン」設楽統は「原田さん、気になるところ」と切り出し「あの現地だと夜の１０時キックオフですよね。遅い時間だなと思うんです