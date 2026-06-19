◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）第１組でスタートした１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が６バーディー、１ボギーの６７で回り、暫定首位タイでホールアウトした。昨年のＪＬＰＧＡ新人戦加賀電子カップを制した藤本は今季、１３試合に出場し、３月のアクサレディスで４位、先々週のヨネックスレディスで５位となるなどメルセデスポ