7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜後10：00）で主演を務める俳優・反町隆史が、20日放送のバラエティー番組『新しいカギ』（後6：30）に出演。反町をはじめ、共演の高橋メアリージュン、稲垣来泉、森本陸斗が初参戦し、「学校かくれんぼ」に挑戦する。【写真】高橋メアリージュンがこんなことに…「学校かくれんぼ」ショット公開おなじみの音楽とともに、名シーンをほうふつとさせるグレ