8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）を8月21日に発売する。それに先立って、表紙と第1弾中面先行カットが19日、公開された。【写真】ソロカットも公開！パタヤで撮影した1枚本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤで撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練され