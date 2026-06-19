元日向坂46で俳優の渡邉美穂が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナル作品『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』で主演を務めることが決定した。夫役には、お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロを迎え、2人はドラマ初共演で夫婦役に挑む。【写真】「旦那の浮気相手とLINE友達になってみた」原作本作は、原作者・ハッチ氏が自身の実体験をもとにインスタグラムへ投稿したエピソードが話題となり、その後、K