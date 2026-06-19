東京・新宿のマンション一室から現金１５００万円を盗んだとして、警視庁は１９日、茨城県八千代町、清掃作業員の男（４１）を窃盗容疑などで再逮捕したと発表した。逮捕は１７日。男は、栃木県で起きた強盗殺人事件の８日前、現場付近で目撃された盗難ナンバーの車に乗っていた。今回の現場周辺でもよく似た車を運転しており、同庁は闇バイトに応募して「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」が起こした事件に関わったとみてい