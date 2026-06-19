最近、梅雨前線が本州付近を行ったり来たり。今週末はその影響を大きく受けそうだ。20日(土)は全国的に雨20日(土)は全国的に雨の降るところが多い予想。特に夜は北陸、東海、関東で雨脚が強まる可能性もあるのでお帰りが遅くなる方は大きめの傘があると良い。一方、東北や北陸の一部では晴れ間がありそうだ。21日(日)は西日本で晴れる見込み。ただし、油断は禁物。天気の急変があるかもしれない。洗濯物の干しっぱなしには注意が必