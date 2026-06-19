北中米ワールドカップの開幕前は優勝候補の一角に数えられていたポルトガルだが、コンゴ民主共和国とのグループステージ初戦は1-1の引き分けに終わった。期待外れの結果に終わったことで代表チームは母国メディアから厳しい批判に晒されているが、なかでも酷評されているのが主将のクリスティアーノ・ロナウドだ。この41歳のレジェンドは、試合中のボールタッチ数が25回しかなかった。これはゴールキーパーのディオゴ・コスタの37