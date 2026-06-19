MATCH 28グループA第2戦2026年6月19日 10:00キックオフ（会場：エスタディオ・グアダラハラ）メキシコ 1-0 韓国ともにグループ初戦で勝ち点3を獲得してきたチーム同士の対戦。このゲームに勝てばグループ突破が決まる一戦は、完全ホームのメキシコがゲームをコントロールする展開に。序盤こそ韓国のプレスが機能する時間帯もあったが、徐々にボールを支配するのはメキシコの方となった。韓国の流れを変えたのはイ・ガンインだ。