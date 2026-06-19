サッカー女子日本代表の前監督、ニルス・ニールセン氏が、女子イタリア1部のコモ・ウィメンズのテクニカルディレクター（TD）に就任したことを、クラブが発表した。デンマーク出身のニールセン監督は、これまでコペンハーゲンやブレンビーの育成年代で指導し、女子デンマーク代表や女子スイス代表などの監督を歴任。2024年12月に女子日本代表（なでしこジャパン）の監督に就任し、同代表史上初の外国人指揮官となった。翌年2月には