アンドニ・イラオラ氏を新指揮官として迎え入れたリヴァプールでは、来季に向けた新戦力の補強が進められている。なかでも同クラブが獲得に向けた動きを強めているのがライプツィヒのヤン・ディオマンデだ。19歳にしてドイツの強豪ライプツィヒで攻撃の主軸を担うディオマンデはスピード抜群のサイドアタッカーであり、他のビッグクラブも獲得候補としてリストアップしている。イギリスメディア『Sky』によれば、このディオマンデ