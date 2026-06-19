総務省消防庁は18日、「リチウムイオン電池総合対策ポータルサイト」を公開した。リチウムイオン電池による事故防止のための情報や、廃棄方法に関する案内などを発信する。 リチウムイオン電池による発火・発煙事故が年々増加していることを受けて、関係省庁（消費者庁、経済産業省、国土交通省、環境省、消防庁）が連携して対策を進めている。その一環として、ポータルサイトを作成した。 ポー