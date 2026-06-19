CIOは、Qi2.2に対応した5000mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」のホワイトを発売した。価格は7130円。Amazonと楽天市場では、26日まで10％オフで販売される。 「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は、最大25Wのワイヤレス充電に対応し、半固体系バッテリーセルを採用したモバイルバッテリー。3月27日に発表され、「後日発売予定」とされていたホワイトが発売さ