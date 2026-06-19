広島県内で交通死亡事故が多発していることを受けて、警察は１９日、速度違反などを一斉に取り締まりました。午前10時ごろ広島市西区の広島南道路では、車両速度違反の一斉取り締まりを行いました。5月18日から6月2日のまでのおよそ2週間に発生した県内の交通死亡事故や重体事故は合わせて7件。そのうち4件が速度違反によるものです。■広島西警察署星本浩司 地域交通官「速度超過は重大事故に直結する違反ですので悲惨な交通事