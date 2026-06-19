県議会で一般質問が始まり、中東情勢への対応などについて意見が交わされています。 平田知事は、19日の県議会一般質問で不透明化する中東情勢の影響について「石油関連製品の欠品や出荷制限が生じ、産業や県民生活に幅広い影響が及んでいる」との認識を示しました。 （平田知事） 「県内の中小・小規模事業者の厳しい経営状況の声を踏まえ、本県独自の対策として、資金繰り支援制度の新設や拡充を図る」 県は