石川県能美市内のコインランドリーで、乾燥機から女性用の下着を盗もうとしたとして航空自衛隊小松基地に勤務する自衛官の男が、窃盗未遂の疑いで18日逮捕されました。窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、航空自衛隊小松基地の37歳の自衛官の男です。能美警察署によりますと、自衛官の男は2022年10月10日と23日、11月11日に、石川県能美市のコインランドリーで、乾燥機の中の衣類を物色し、女性用の下着を盗もうとした疑いがもたれて