◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１９日、美浦トレセン福島牝馬Ｓに続く重賞連勝を狙うコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、Ｗコースを活気あふれる様子で軽めに流した。菊沢調教師は「元気が良かったですね」とうなずいた。１７日の最終追い切りは自身が手綱を執り坂路を単走。しっかり折り合いもつき５４秒２―１２秒５で駆け上がった。この日