京都府宮津市の観光地・天橋立でまたクマの目撃情報があり、警察が注意を呼びかけています。 18日午後6時20分ごろ、宮津市の天橋立で「クマが階段のところにいる」と住民の男性から通報がありました。 警察によりますと、住民の男性は、天橋立ケーブルカー・リフト府中駅近くの階段付近でクマ1頭を目撃したということです。 (観光客)「怖いですね。早く捕まってくれたらいい」 今のところクマは見つかっていません