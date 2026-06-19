6月19日未明、兵庫県丹波篠山市の住宅で火事があり、男女2人が死亡しました。警察はこの家に住む60代の夫婦とみて身元の確認を進めています。 19日午前2時ごろ、丹波篠山市住吉台の住宅で「炎が見えます」と近くの住人から消防に通報がありました。 火は約3時間半後に消し止められましたが、木造平屋の住宅が全焼しました。 警察によりますと、焼け跡から男性の遺体が見つかったほか、女性が心肺停止の状態で病院へ運ばれました