お笑いタレントのあばれる君が１９日までに自身のＳＮＳを更新。日焼けショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに鏡越しで撮影した写真を２枚投稿したあばれる君。黄色のバスタオルを巻き、日焼けした肌にタンクトップの跡がはっきりと残った姿を披露した。この姿にフォロワーからは「白タンクは脱いでる…よね…」「いやいや、日焼けしすぎ〜」「ヤバいですって！火傷ですって」「たっぷり保湿してくださーい」「レジェ