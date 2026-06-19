シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。名曲「中央フリーウェイ」（1976年）の制作裏話を明かした。高校時代に松任谷の楽曲に出合い「青春なんですよ」と語った秋元氏は「まず、僕が挙げたのが、やっぱり『中央フリーウェイ』の凄さ」と明言。「凄いと思うんですよ」と力を込めた。「つまりそれまでご当地ソング的なね、地名が入ったものは