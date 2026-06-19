タレントのあのが１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」に出演。「人間より生き物が好き」と発言し、思わず南海キャンデーズの山里亮太からツッコまれる一幕があった。この日は「あざと部屋とおもてなしを覗き見」をテーマに、ペットファーストの男性の“あざと部屋”がＶＴＲで紹介された。ＭＣの山里亮太から「ペットファーストのパートナーはありかなしか？」と問われると、あのは「あり」と即答。「僕