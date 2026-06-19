歌手で女優の南野陽子（58）が18日、東京・渋谷のNHKホールで、40周年記念コンサートツアーの最終公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”LAST FINAL」を開催した。昨年7月27日の同所公演を皮切りに全国各地を回り、各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼びながら、多くのファンとともにデビュー40周年を祝ってきた。コンサートはこれまでにリリースしたシングル曲のみで構成。当時の衣装を