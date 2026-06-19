『スター・ウォーズ』銀河史上最も狡猾な支配者、シーヴ・パルパティーン／ダース・シディアスを主人公級に据えた実写ドラマ企画が、かつて存在していたようだ。パルパティーン役を演じたイアン・マクダーミドが、ジョージ・ルーカスとの間で交わされた幻の構想を明かした。 マクダーミドは米テキサス州サンアントニオで開催されたSpacecon 2026のパネルに登壇。そ