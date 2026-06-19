「ウォーキング・デッド」シリーズのノーマン・リーダスが、完結を迎えるスピンオフ「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」の撮影を振り返り、作品への思いを語っている。 「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」最終シーズン（シーズン4）の撮影後、モンゴルを旅していたリーダス。帰国後にを更新し、「モンゴルから戻ってきて、ようやく最終話関連の写真