ユニバーサル・ピクチャーズとイマジン・エンターテインメントが、2000年公開の実写映画『グリンチ』の続編を企画していることが明らかになった。米Tが報じている。 主人公グリンチを演じたジム・キャリーが再演に向けて出演交渉中で、前作を手がけたロン・ハワード監督も続投の見込みだという。ハワードは、イマジン・エンターテインメントの共同設立者ブライアン・グレイザー