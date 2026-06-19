【モデルプレス＝2026/06/19】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演する俳優の小林虎之介が、6月19日放送の「あさイチ」（同局・毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。同作で共演するAぇ! groupの佐野晶哉について語る場面があった。【写真】28歳人気俳優「風、薫る」撮影現場で撮ったことを後悔した写真◆小林虎之介、シマケン（佐野晶哉）に嫉妬心？「