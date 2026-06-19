【モデルプレス＝2026/06/19】YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のX（旧Twitter）が18日に更新された。7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の出演が予告され、話題を呼んでいる。【写真】「泣ける」と話題 ふるっぱー妹分の予告動画◆SWEET STEADY「THE FIRST TAKE」予告動画公開同チャンネルのXでは、足並みを揃えて収録スタジオに入ってくるSWEET STEADYの動画が投稿された。同チャンネルに初めて出演す