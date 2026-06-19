メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠が7連覇をめざす棋聖戦五番勝負の第2局が、栃木県日光市で行われています。 今期の棋聖戦五番勝負は、藤井六冠にタイトル戦初登場の服部慎一郎七段が挑戦しています。 第2局の舞台は栃木県日光市の「日光 金谷ホテル」です。 藤井六冠は王将戦や棋王戦も含め、これまで栃木県で行われた7度のタイトル戦すべて負けなしです。 第2局は19日午前9