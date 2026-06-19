SEVENTEENの新ユニットV8（ディエイト、バーノン）が、飾らないエネルギーを披露した。V8は6月18日、公式チャンネルを通じて、6月29日にリリースされる1stミニアルバム『V8』の追加コンセプトフォトを公開し、ユニットデビューへの期待を高めた。【写真】V8、“バキバキ腹筋”にバスローブ姿今回公開された写真には、ディエイトとバーノンのありのままのエネルギーが収められている。 2人は真昼のサウナから夜の街角まで、飾らない