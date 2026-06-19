メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市で、梅干しづくりに向けて梅を塩で漬け込む作業が最盛期を迎えています。 熊野市紀和町にある「熊野市ふるさと振興公社」のふるさと特産加工所では、5月末から地元で収穫された梅の漬け込み作業が行われています。 水洗いされた梅は塩をまぶした後、重石をのせて漬け込んでいきます。1カ月ほどかけてじっくりと漬け込んだ梅は、7月20日ごろに天日干しされるということです