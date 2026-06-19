松屋は、夏の定番メニュー「うな丼」を6月23日10時から販売する。今年は昨年好評だった「うなたま丼」を進化させ、ふわふわとろとろ食感の玉子を合わせた新メニュー「ふわたまうな丼」として展開する。香ばしく焼き上げたうなぎに特製タレを絡め、ふわとろ食感の玉子を組み合わせた一品。あわせて、松屋の牛めしとうなぎを組み合わせた「うなぎコンボ牛めし」も販売する。【ふわたまうな丼ダブル、トリプル、うなぎコンボ牛めしな