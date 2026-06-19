千葉県鎌ケ谷市の公式Xアカウントが2026年6月18日、「市内における道路渋滞について」との声明を公開した。「時間に余裕を持った行動や迂回路の活用をご検討ください」鎌ヶ谷市は「本日、北初富駅近くに新しく食品店舗がオープンしたことに伴い、周辺道路及び市内の主要幹線道路（国道及び県道）において、激しい道路渋滞が発生しております」と報告。「お出かけの際は、事前に交通情報をご確認いただき、時間に余裕を持った行動や