【ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)】 10月発売予定 価格:5,500円 バンダイは食玩「ガンダム アーティファクト ベストセレクション(10個入)」を10月に発売する。価格は5,500円。6月19日13時より受付開始。 2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズよりベストセレクションが登場。「高機動型ザクII」、「キュベレイ」