現金やクレジットカード、Pay払い、電子マネーなど、決済の方法は多岐にわたるが、お金を賢く使ったりポイ活などを上手に行って得を取るなら、それぞれをどう使い分けるのが正解なのだろう？アドバイザー西山美紀ファイナンシャルプランナー、ライター出版社を経て、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。女性の生き方、マネーなどをテーマに取材を重ね、日々にうるおいをもたらしてくれるお金の貯め方、使い方を発信中。Q1.