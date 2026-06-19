【ずんだどん】 受注期間：8月28日まで 11月 発売予定 価格：14,300円 ダイキ工業は、アクションフィギュア「ずんだどん」を11月に発売する。受注期間は8月28日まで。価格は14,300円。 本製品は、東北地方応援企画である「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のキャラクター「ずんだもん」から派生した奇跡のミームキャラ「ずんだどん」を、1/12ス