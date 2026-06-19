医療技術の専門学校の学生たちが、子どもたちの発達に合わせた遊びを一緒に体験する交流授業が18日、行われました。山形市の山形医療技術専門学校は、子どもたちの発達段階に合わせた遊びを学生自身が考え、身体の使い方や言葉の理解などを支援する交流授業を行っています。学校を訪れたのは、市内の諏訪幼稚園に通う年長クラスの園児64人です。考案されたゲームは、協力しながらお手本通りピザを作る遊びやイラストのカ